Президент Туркмении инициировал переход к двухпалатной системе парламента

ТАСС, 25 сентября. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (высшего представительного органа) выступил с инициативой перехода к двухпалатной системе парламента. Об этом в среду сообщило государственное агентство "Туркменистан сегодня".

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты и Меджлиса (парламента - прим. ТАСС) в единую систему органов представительной и законодательной власти", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул на заседании глава государства, переход на двухпалатную систему "даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике". По словам президента, "это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ".

Бердымухамедов подписал указ о создании конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в основной закон республики. Предложения комиссии о формировании двухпалатного парламента президент предложил представить на следующем заседании Халк Маслахаты, которое состоится в 2020 году.

Структура законодательной ветви власти

Согласно конституции, парламент Туркмении является представительным органом, осуществляющим законодательную власть и состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

Халк Маслахаты - высший представительный орган, непосредственно ведущий свою работу в соответствии с конституцией и представляющий интересы народа республики. Он был образован в октябре 2017 года и заменил Совет старейшин. В его состав входят президент, глава Верховного суда, председатель и депутаты Меджлиса, члены кабмина, генпрокурор, секретарь Госсовета безопасности, главы и председатели народных советов областей страны, а также представители общественности, которых избирают региональные советы. Председатель Халк Маслахаты, которым является президент страны, может пригласить на заседание тех, кто внес весомый вклад в общественную жизнь или развитие экономики государства.

Заседания Халк Маслахаты проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Предыдущее, первое с момента образования, заседание состоялось в сентябре 2018 года. Постоянно действующий коллегиальный орган - президиум Халк Малахаты - возглавляет глава государства.