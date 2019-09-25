Власти Венгрии ожидают Путина с визитом ‪30 октября

ООН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Сотрудничество в сфере экономики и энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Венгрию, который планируется 30 октября. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Конечно, я планирую встретиться [в Нью-Йорке] с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, - сказал Сийярто. - Основной темой встречи станет подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт 30 октября".

"Нам необходимо обсудить темы визита, среди которых точно будет энергетика, включая атомную и газовую сферу, торгово-экономическое взаимодействие, а также сотрудничество в сфере защиты христианских общин по всему миру, которые подвергаются преследованиям", - отметил он.

Министр напомнил, что "существует устоявшаяся практика, согласно которой в один год президент России посещает Венгрию, а на следующий год премьер-министр Венгрии совершает визит в Москву".

"Таким образом, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ состоится в следующем году", - заключил он.