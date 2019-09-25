Британский парламент возобновил работу после двухнедельного перерыва

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Британский парламент в среду по решению Верховного суда Соединенного Королевства возобновил свою работу после продолжавшегося с 10 сентября перерыва. Заседание Палаты общин транслирует в прямом эфире парламентский телеканал.

Выступая перед вернувшимися с каникул депутатами, генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс заявил, что "правительство признает свое поражение, а также признает решение Верховного суда", который во вторник постановил, что временная приостановка работы парламента (пророгация) была незаконной.

При этом Кокс подчеркнул, что правительство принимало решение о пророгации, исходя из того, что этот шаг "является законным и конституционным". По словам генерального прокурора, мнения самых опытных юристов страны по этому сложному вопросу не совпали, и Верховный суд отклонил аргументы, которые в ходе рассмотрения дела представило правительство.

Помимо Кокса в ходе идущего заседания Палаты общин на вопросы депутатов, касающиеся пророгации, ответят еще несколько представителей правительства. Перед законодателями должен выступить также досрочно вернувшийся в Лондон из Нью-Йорка премьер-министр Борис Джонсон, участвовавший в работе Генассамблеи ООН. Он намерен высказать свое мнение по поводу принятого Верховным судом решения.

Во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали приостановку работы парламента незаконной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit. После того, как суд огласил свое решение, лидеры трех крупнейших оппозиционных партий страны призвали Джонсона покинуть свой пост, однако он пока не продемонстрировал никакого намерения это делать.