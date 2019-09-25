Al Jazeera: иранские поправки к ядерной сделке могут касаться технических вопросов

ТАСС, 25 сентября. Поправки к существующему соглашению по ядерной сделке, которые может предложить Иран, будут касаться технической стороны и вопросов международного контроля. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный иранский источник.

Согласно источнику, в поправках речь идет о возможном одобрении парламентом Ирана дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), касающегося проведения внезапных проверок ядерных объектов Ирана без уведомления. Источник подчеркнул, что поправки предлагается внести в обмен на снятие американских санкций против Ирана и ратификацию СВПД Конгрессом США.

Ранее в среду о том, что Иран может предложить ряд поправок к СВПД, сообщил иранский телеканал PressTV.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.