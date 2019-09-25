Вице-премьер Украины признал, что Киев пока не имеет шансов на вступление в НАТО

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба признал, что Киев пока не имеет шансов на получение Плана действий по членству в НАТО, а потому должен менять тактику в отношениях с Североатлантическим альянсом.

"После того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ), ничего кардинально по сей день в этом вопросе не изменилось. Мы пока не имеем шансов получить ПДЧ", - сказал вице-премьер в комментарии Радио Свобода.

Поэтому, считает он, Киев должен "сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, внедрять те стандарты НАТО, которые позволят достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран - членов НАТО".

"То есть тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - отметил Кулеба.

При этом он сказал, что Киев ведет "прекрасный диалог" с коллегами из Североатлантического альянса. "Мы никоим образом не обсуждаем сворачивание сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил Кулеба.

Ранее на этой неделе представитель кабинета в Верховной раде Ирины Верещук также заявила, что Киев "стучится в закрытые двери и теряет репутацию". "Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", - сказала она и привела в пример Финляндию, которая не стремится в НАТО, поскольку это может сказаться на ее отношениях с Россией.

После ее слов правительство Украины выступило со специальным заявлением, в котором указало, что "стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в конституции и остается неизменным" и обвинило СМИ в неверной трактовке ее высказываний.