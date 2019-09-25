Канал "112 Украина" объявил, что регулятор намерен лишить его лицензий на цифровое вещание

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" заявил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен 26 сентября лишить его лицензий на цифровое вещание, и призвал регулятора отказаться от такого шага.

"К сожалению, в негативном для "112 Украина" решении практически нет сомнений, особенно учитывая политическую ангажированность Нацсовета и его готовность прислуживать любой власти", - говорится в заявлении телеканала, опубликованном в среду на его официальном сайте. В заявлении уточняется, что ранее лишить лицензии канал "112 Украина" запрещал суд, "однако суд отменил свое же решение после прямого влияния на судей со стороны властей".

Сообщается также, что на время заседания Нацсовета запланирован митинг, в котором будут "более чем 300 проплаченных "активистов", которые уже неоднократно угрожали телеканалу". С одной из этих угроз канал "112 Украина" связывает обстрел его офиса из гранатомета в июле текущего года.

"112 Украина" требует у Нацсовета не лишать канал лицензии на цифровое вещание. "112 Украина" просит власть не бояться свободных СМИ и обеспечить право зрителей самим выбирать, какой телеканал смотреть", - говорится в сообщении канала.

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович сообщал ранее, что в Верховной раде 9-го созыва представители фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект о создании комиссии по расследованию в отношении украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина" и Zik из-за возможной "пророссийской направленности" этих СМИ. Рабинович назвал такую инициативу продолжением преследования оппозиционных телеканалов.

Ранее Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за "разжигание вражды". В свою очередь канал обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что не планирует инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne.