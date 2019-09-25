Глава парламента КНР заявил, что США не смогут рассорить Россию и Китай

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. США пытаются рассорить Россию и Китай, но Москва и Пекин не попадутся на эту удочку, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и не попадемся на их удочку, - сказал он. - Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия. Мы и дальше будем его укреплять и твердо поддерживать стремление друг друга идти собственным путем развития, а также отстаивать национальные интересы, обеспечивающие суверенитет и безопасность стран".

Руководитель китайского парламента выразил уверенность, что Москва и Пекин должны вывести на новый уровень сотрудничество в сфере экономики, науки, инноваций, культурного обмена и межрегионального взаимодействия. Он также подчеркнул необходимость прилагать усилия для достижения цели увеличения товарооборота к 2024 году до уровня $200 млрд.

Ли Чжаньшу передал Путину слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив высокую важность российско-китайских отношений.

"За последние годы наши отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это стало возможным прежде всего благодаря стратегическому руководству и личным усилиям глав двух государств. Председатель КНР Си Цзиньпин и вы - великие политики и стратеги, которые мыслят глобально и широко, - сказал глава парламента КНР. - Всестороннее развитие наших отношений приносит благо народам двух стран, а также вносит большой вклад в развитие мира и сотрудничества на планете в целом. Председатель КНР Си Цзиньпин и вы - целеустремленные лидеры, которые имеют глубокое чувство долга. Вы не только полностью посвящаете себя своим странам и своему народу, но и несете огромную ответственность по поддержанию мира на планете".

Ли Чжаньшу также указал, что доверительные деловые и личные отношения лидеров России и Китая имеют большое политическое значение. "Китай и Россия являются образцами в выстраивании хороших отношений между державами, между соседями. У нас имеется много общих интересов, жизнь говорит о том, что наша дружба и сотрудничество являются искренними и надежными" - добавил он.