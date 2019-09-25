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Генассамблея ООН - 2019
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Госсекретарь США утверждает, что Иран укрывает членов "Аль-Каиды"

По словам Майкла Помпео, Тегеран "на протяжении многих лет проводил агрессивную политику против собственного народа и соседних государств"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в среду выступил с утверждением, что Иран укрывает членов террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Иран на протяжении многих лет проводил агрессивную политику против собственного народа, против соседних государств и против цивилизации в целом, - сказал он на проходящей на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встрече "Объединение против ядерного Ирана".

"Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают "Аль-Каиду". Иран действовал таким образом на протяжении четырех десятилетий и, к сожалению, без последствий для себя", - утверждал Помпео.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019
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