СМИ: талибы сняли запрет на деятельность ВОЗ в Афганистане

ТАСС, 25 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сняло запрет на деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане. Об этом в среду сообщает в Twitter телеканал 1TV.

11 апреля талибы запретили деятельность специалистов ВОЗ и Международного комитета Красного Креста (МККК) на территории Афганистана, 60% которой находится под контролем движения. 15 сентября "Талибан" отменил запрет в отношении МККК.

Причиной для введения ограничений для этих организаций была, по утверждению талибов, "подозрительная деятельность в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей".