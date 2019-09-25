Министерская встреча по иранской ядерной сделке проходит в Нью-Йорке

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) началась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Принимающие участие во встрече министры иностранных дел России, Германии, Китая, Ирана, Франции и глава европейской дипломатии воздержались от заявлений в начале встречи.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана. Спустя ровно год Иран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке, предпринимая новые шаги каждые 60 дней.