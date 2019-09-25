{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министерская встреча по иранской ядерной сделке проходит в Нью-Йорке

Принимающие участие во встрече главы МИД России, Германии, Китая, Ирана, Франции и глава европейской дипломатии воздержались от заявлений в начале встречи

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Встреча глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) началась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Принимающие участие во встрече министры иностранных дел России, Германии, Китая, Ирана, Франции и глава европейской дипломатии воздержались от заявлений в начале встречи.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана. Спустя ровно год Иран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке, предпринимая новые шаги каждые 60 дней.

Теги
СШАИранГерманияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаГенассамблея ООН - 2019
Помпео заявил, что США намерены отсечь КСИР от экономики Ирана
По словам госсекретаря, Вашингтон будет наказывать государства, которые захотят сотрудничать с Корпусом стражей исламской революции
Читать полностью