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Берлин получил послание Путина по РСМД

Речь идет о предложении ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности
Здание парламента ФРГ EPA-EFE/RAINER JENSEN
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Здание парламента ФРГ
© EPA-EFE/RAINER JENSEN

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель германского кабмина.

"Я могу вам подтвердить, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнеры получили подобное письмо", - сказал он. "Теперь мы, в том числе с нашими близкими партнерами в НАТО и ЕС, проанализируем это письмо", - подчеркнули в кабмине ФРГ.

"При этом мы всегда открыты для диалога с Россией, если он сопровождается серьезными намерениями прояснить открытые вопросы и решить проблемы", - отметил представитель правительства.

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