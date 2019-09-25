Мадуро подарил Путину копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину копию сабли, принадлежавшей национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.
"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я передал ему копию сабли, которую использовал освободитель Симон Боливар во время битвы при Карабобо (битва 1821 года, ставшая решающей в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества - прим. ТАСС), в знак благодарности за его поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в среду в Twitter. Венесуэльский лидер также разместил видеозапись, на которой он передает саблю российскому лидеру.
Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019
Комментируя свою встречу с Путиным, Мадуро назвал ее позитивной. "Мы обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества и наметили новые пути для расширения системы взаимодействия и обмена между нашими народами", - добавил глава Боливарианской Республики.
Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами.