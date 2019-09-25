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Визит Николаса Мадуро в Россию

Мадуро подарил Путину копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара

Таким образом президент Венесуэлы выразил благодарность за поддержку Боливарианской Республики и "уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину копию сабли, принадлежавшей национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.

"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я передал ему копию сабли, которую использовал освободитель Симон Боливар во время битвы при Карабобо (битва 1821 года, ставшая решающей в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества - прим. ТАСС), в знак благодарности за его поддержку Венесуэлы и уважительное отношение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в среду в Twitter. Венесуэльский лидер также разместил видеозапись, на которой он передает саблю российскому лидеру.

Комментируя свою встречу с Путиным, Мадуро назвал ее позитивной. "Мы обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества и наметили новые пути для расширения системы взаимодействия и обмена между нашими народами", - добавил глава Боливарианской Республики.

Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияВизит Николаса Мадуро в Россию
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