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Трамп: демократы должны будут извиниться после публикации текста разговора с Зеленским

Глава Белого дома также отметил, что это был замечательный разговор

ТАСС, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп считает, что представители Демократической партии должны будут извиниться перед ним после того, как будет опубликована стенограмма его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома в среду написал на своей странице в Twitter.

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"Извинятся ли демократы после того, как увидят, что было сказано во время разговора с украинским президентом? Они должны [это сделать], это был замечательный разговор, он их удивит", - написал Трамп.

Ранее стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Трампа. Его подозревают в том, что он во время телефонного разговора под угрозой прекращения военной помощи Украине требовал от Зеленского начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний.

Во вторник стало известно, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа в этой связи. Сам Трамп заявил, что Белый дом обнародует неотредактированную полную стенограмму его июльского его беседы с Зеленским.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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