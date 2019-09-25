Трамп: демократы должны будут извиниться после публикации текста разговора с Зеленским

ТАСС, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп считает, что представители Демократической партии должны будут извиниться перед ним после того, как будет опубликована стенограмма его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома в среду написал на своей странице в Twitter .

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"Извинятся ли демократы после того, как увидят, что было сказано во время разговора с украинским президентом? Они должны [это сделать], это был замечательный разговор, он их удивит", - написал Трамп.

Ранее стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Трампа. Его подозревают в том, что он во время телефонного разговора под угрозой прекращения военной помощи Украине требовал от Зеленского начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний.

Во вторник стало известно, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа в этой связи. Сам Трамп заявил, что Белый дом обнародует неотредактированную полную стенограмму его июльского его беседы с Зеленским.