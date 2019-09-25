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Зариф заявил, что встреча в ООН по иранской программе прошла хорошо

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини сообщила, что участники СВПД призвали приложить все усилия для сохранения данного соглашения

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что министерская встреча в ООН участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе прошла хорошо.

"Это была хорошая встреча", - сказал он в среду журналистам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что участники СВПД на состоявшейся встрече призвали приложить все усилия для сохранения данного соглашения. Она также выразила надежду на то, что Иран "проявит рациональный подход" и "вернется к выполнению соглашения в полной мере".

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