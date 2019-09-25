Миротворческий контингент НОАК примет участие в параде в честь 70-летия основания КНР

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие миротворческого контингента Народно-освободительной армии Китая (НОАК) примут участие в параде в честь 70-летия основания КНР в Пекине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из участников репетиции парадного смотра.

"Мне 26 лет, я впервые буду принимать участие в параде. Родители очень обрадовались этому, сказали, что гордятся мной", - рассказал ТАСС старший сержант Се Цзяньбин в ходе репетиции на территории Танкового музея НОАК в районе Чанпин. "Мы маршируем и занимаемся ежедневно по восемь часов, пять дней в неделю. Тяжело, но мы рады этому", - отметил военнослужащий.

"Я принимал участие в миротворческих операциях за рубежом, один год пробыл в Мали (МИНУСМА - Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали - прим. ТАСС)", - добавил он.

Как отметил старший сержант, во время службы в Африке он чувствовал, что выполняет не только долг миротворца ООН, но и "миссию дружбы Китая". "Пока мы были там, мы часто посещали небольшие деревни, дарили детям в школах канцелярские принадлежности, учебные материалы. Еще помню один случай - во время чемпионата мира по футболу в России мы заметили, что малийцы очень интересуются футболом. Они очень любят в него играть, но у них был очень старый, порванный мяч, а бутс вообще не было, играли босиком", - рассказал Се Цзяньбин. "После этого миротворческий контингент Китая подарил им обувь, форму, футбольные и баскетбольные мячи. Позже мы помогли им организовать соревнования. Всем очень понравилось", - резюмировал он.

1 октября в честь 70-летия образования КНР в Пекине пройдет серия крупных мероприятий, в том числе праздничные демонстрации и грандиозный военный парад. Как указал заместитель начальника Оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Чжицзюнь, по своему масштабу военный парад превзойдет все подобные смотры в истории Китая: в нем примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов, 580 единиц боевой техники.

Предыдущий военный парад проходил в Пекине 3 сентября 2015 года и был приурочен 70-летию победы во Второй мировой войне. В нем приняли участие 12 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники.