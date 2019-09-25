Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского

"Президент Дональд Трамп опубликовал рассекреченную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Согласно опубликованному тексту, Трамп просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского обсудить с адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром ситуацию вокруг украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Джулиани является весьма уважаемым человеком. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с генпрокурором [США]. Руди очень хорошо осведомлен по поводу произошедшего <...>. Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы замечательно", - сказал президент США.

"Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Все, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно", - добавил Трамп.

В ходе разговора он также критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине.

"Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает", - сказал Трамп Зеленскому.

Согласно стенограмме, Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело компании, где работал сын Байдена. Зеленский в разговоре с Трампом попросил для генпрокурора Украины дополнительной информации по компании, в которой работал сын Байдена.

В новость были внесены изменения (17:47 мск) - добавлены подробности.