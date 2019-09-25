Меркель раскритиковала выступление Тунберг из-за недостаточного внимания к роли инноваций

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "потрясающей" речь 16-летней экологической активистки из Швеции Греты Тунберг в ООН, но высказала мнение, что она в недостаточной мере оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. Об этом в среду сообщила газета Berliner Morgenpost.

На полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН канцлер во вторник отметила журналистам, что Тунберг мало сказала о том, "каким образом технологии, инновации, например в энергетической области, а также в сфере энергосбережения, открывают возможности для достижения [климатических] целей". По словам Меркель, правительство ФРГ намерено использовать такие возможности.

При этом она подчеркнула, что сама отводит большое значение техническим инновациям в деле защиты климата. "И это противоречит тому, что я вчера услышала", - сказала Меркель о выступлении Тунберг.

Отвечая на вопрос, намерена ли она прислушаться к упрекам активистки, Меркель отметила, что "каждый внимательный человек прислушивается и ощущает себя так, как будто обращаются к нему". "Это само собой разумеется", - добавила глава правительства ФРГ. Меркель указала на то, что выступала в защиту действий Берлина по борьбе с глобальным потеплением и национальной климатической программы. "Мы очень тщательно перепроверим, сможем ли достигнуть наших целей", - заверила она.

В понедельник в своем выступлении в ООН Тунберг обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство. Она призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. По ее мнению, климатических проблем не решить "за счет пары технических способов". Завершила свою речь Тунберг обещанием, что новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей.

Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.