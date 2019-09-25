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Генассамблея ООН - 2019
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Генсек ООН рассчитывает на сотрудничество с ШОС, СНГ и ОДКБ в сфере антитеррора

Антониу Гутерриш обратил внимание, что это сотрудничество углубляется и включает все большее число вопросов

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. ООН рассчитывает на совместную работу по антитеррору с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством РФ.

"Я надеюсь на наше сотрудничество для совместной работы по искоренению терроризма и построения более безопасного будущего для всех", - сказал он.

Гутерриш обратил внимание, что это сотрудничество углубляется и включает все большее число вопросов. В числе таких новых вызовов он назвал кибертерроризм. "Использование социальных сетей, теневого интернета для координации атак, пропаганды экстремизма и призыва новых последователей", - перечислил он.

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Гутерриш, АнтониуГенассамблея ООН - 2019
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