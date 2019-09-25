Генсек ШОС предупредил об угрозе доступа террористов к радиоактивным веществам

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН, предупредил об угрозе доступа иностранных террористов к радиоактивным и отравляющим веществам.

По его словам, сегодня в мире усиливаются факторы нестабильности, вызванные ростом террористической угрозы и "сращиванием терроризма с трансграничной организованной преступностью". "Возвращающиеся из горячих точек иностранные террористы-боевики стремятся создать новые опорные пункты в различных уголках мира, в том числе на пространстве Евразии, - указал Норов. - Возрастает угроза их доступа к радиоактивным и отравляющим веществам, использования новых видов финансирования и вооружений".

В этой связи генсек ШОС подчеркнул, что борьба с терроризмом и связанным с ним угрозами является "одним из главных приоритетов в деятельности организации с момента ее создания".

Предотвращение терактов

Норов добавил, что ШОС в 2018 году пресекла более 360 терактов, кроме того была проделана большая работа по перекрытию каналов финансирования экстремистов.

"Эффективно действует региональная антитеррористическая структура ШОС в Ташкенте. Только в прошлом году при ее координирующей роли были пресечены на стадии подготовки более 360 преступлений террористического характера, нейтрализованы более 80 подпольных ячеек террористов, ликвидировано 67 боевиков, в том числе 10 главарей террористических групп, - подчеркнул Норов. - Проведена большая работа по пресечению финансирования терроризма, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, вербовки через интернет".