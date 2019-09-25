Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

• Трамп поздравил Зеленского с победой на парламентских выборах. Президент Украины в ответ признался, что перенял у Трампа "немало опыта и знаний", чтобы одержать эту победу и "осушить болото" в Киеве. Оба посетовали, что ЕС делает недостаточно для Украины (в отличие от США). По словам Зеленского, "[европейцы] не соблюдают санкции".

• Трамп попросил президента Украины помочь "докопаться до истины" по поводу расследования Мюллера: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина об этом знает <…> Как вы видели вчера, вся эта чушь закончилась очень плохой игрой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентной игрой. Но, говорят, многое из этого [расследования] началось с Украины. Вы должны сделать все возможное [чтобы разобраться в этом деле]".

• Трамп хотел бы, чтобы генпрокурор США Уильям Барр и адвокат Руди Джулиани обсудили с украинскими властями ситуацию вокруг сына Байдена, работавшего на Украине: "Существует много разговоров о сыне Байдена, о том, что [Джо] Байден прекратил судебное преследование [в отношении компании его сына на Украине], и многие хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором [США], было бы здорово. Байден начал хвастаться, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться с этим… По мне, это звучит ужасно".

• Зеленский пообещал, что делом Байдена займется новый генпрокурор Украины. Он также раскритиковал бывшего посла США в Киеве Мэри Йованович, поскольку "она была на стороне предыдущего президента [Обамы]".

• Зеленский рассказал, что останавливался в Trump Tower во время последнего визита в Нью-Йорк, и пригласил Трампа в Киев: "Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга".