СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

"Задержан житель Луганской области, который в составе террористических группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО (так называемой Антитеррористической операции), в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку от Дебальцево, - говорится в сообщении СБУ. - Впоследствии он осуществлял боевые дежурства на блокпостах незаконных вооруженных формирований ЛНР неподалеку от оккупированного Сорокино. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом Таможенном комитете ЛНР".

СБУ сообщает, что в настоящее время осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему вменяются в вину посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).

Это уже не первый случай похищения спецслужбами Украины жителей республики.

Похищение Цемаха

В июне 2018 года украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию разграничения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году над Донбассом малайзийского Boeing.

Цемах вошел в число тех, кто был освобожден 7 сентября в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Перед освобождением Цемах был допрошен представителями голландской прокуратуры. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".