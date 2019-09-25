Лавров и глава МИД Венгрии поприветствовали друг друга по-русски на встрече в ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто в эти минуты проводят встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Делегация Венгрии пришла к российской переговорной комнате чуть раньше назначенного времени. Лавров, принимавший до этого участие в заседании Совета Безопасности ООН, вышел из зала к главе МИД Венгрии, который ждал его в коридоре.

"Мой дорогой друг!" - поприветствовал Сийярто российского министра на чистом русском языке, протягивая Лаврову руку.

"Здорово!" - с улыбкой ответил глава МИД РФ и пригласил коллегу в переговорную, где встреча продолжилась в закрытом для СМИ формате.