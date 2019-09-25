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Берлин не комментирует критику Трампа в адрес ФРГ в разговоре с Зеленским

Американский президент в ходе разговора критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует критику в адрес германских властей со стороны президента США Дональда Трампа, которая прозвучала в ходе его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в среду представитель кабмина ФРГ.

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"Мы это не комментируем", - отметили в правительстве Германии.

Трамп в ходе разговора с Зеленским критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы, ставшей поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера. По мнению американского лидера, Германия "почти ничего не делает" для Украины.

"Все, что они делают, - это говорят. Думаю, это то, о чем вам действительно стоит их спросить", - сказал Трамп Зеленскому. В свою очередь украинский президент обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении РФ.

Теги
УкраинаСШАГерманияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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