Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского во время телефонного разговора

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после опубликования Белым домом в среду стенограммы июльского разговора с Владимиром Зеленским заявил, что не оказывал в той беседе никакого давления на украинского лидера.

"Никакого давления не было", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов после встречи в Нью-Йорке с главами ряда латиноамериканских стран, посвященной ситуации в Венесуэле.

"Сам Зеленский выступил с заявлением о том, что на него не оказывалось ни малейшего давления", - продолжил глава Белого дома. "Я хотел бы, чтобы Украине помогали и другие страны, а не только США", - добавил он.

Это была первая реакция Трампа на санкционированную им публикацию стенограммы состоявшейся 25 июля беседы с Зеленским, которая послужила причиной инициирования демократами в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента.

Утверждения политических оппонентов президента-республиканца о том, что во время этого разговора он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву вызвало крупный скандал в Вашингтоне. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремится заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Трамп, комментируя эти действия демократов, назвал их "крупнейшей в истории США охотой на ведьм". По словам президента, все это раздувают "коррумпированные журналисты". "Демократы чувствуют, что проиграют на выборах, - сказал он. - Американцы намереваются голосовать за меня".