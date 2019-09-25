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Выход США и России из ДРСМД

Источник: власти Испании выступили за новый договор о ракетах средней и меньшей дальности

В ведомстве считают, что российская сторона нарушила договор

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании выступает за новый договор, который бы регулировал развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду источники в МИД пиренейского королевства.

"Мы считаем, что российская сторона нарушила договор с новыми ракетами средней дальности, и теперь нужен новый договор", - указали в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По сведениям издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИспанияРоссияВыход США и России из ДРСМД
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