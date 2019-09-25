Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство по итогам выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября.

"Я решил предоставить вам возможность сформировать правительство", - сказал Ривлин, обращаясь к Нетаньяху во время церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме, которую транслировали основные каналы израильского телевидения. "Мы предоставляем главе "Ликуд" первому возможность сформировать коалицию, у вас на это 28 дней, начиная с завтрашнего дня", - продолжил президент, отметив, что этот срок может быть продлен на 14 дней. Если у Нетаньяху не получится сформировать коалицию за это время, Ривлин пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета 22-го созыва.

Нетаньяху в ответ сказал Ривлину, что принимает его поручение сформировать коалицию и выступил за формирование правительства единства. "Я принимаю ваше предложение. То, что нам нужно - это правительство единства", - сказал премьер, обращаясь к президенту. "Это правительство может быть создано очень быстро, и необходимо сделать это как можно быстрее", - добавил он.

22 и 23 сентября Ривлин провел консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, 55 депутатов рекомендовали ему поручить формирование правительственной коалиции Нетаньяху, 54 - основному сопернику премьера, лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка по меньшей мере 61 из 120 депутатов однопалатного парламента.