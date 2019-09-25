{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство по итогам выборов

Голосование прошло 17 сентября
Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября.

"Я решил предоставить вам возможность сформировать правительство", - сказал Ривлин, обращаясь к Нетаньяху во время церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме, которую транслировали основные каналы израильского телевидения. "Мы предоставляем главе "Ликуд" первому возможность сформировать коалицию, у вас на это 28 дней, начиная с завтрашнего дня", - продолжил президент, отметив, что этот срок может быть продлен на 14 дней. Если у Нетаньяху не получится сформировать коалицию за это время, Ривлин пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета 22-го созыва.

Нетаньяху в ответ сказал Ривлину, что принимает его поручение сформировать коалицию и выступил за формирование правительства единства. "Я принимаю ваше предложение. То, что нам нужно - это правительство единства", - сказал премьер, обращаясь к президенту. "Это правительство может быть создано очень быстро, и необходимо сделать это как можно быстрее", - добавил он.

22 и 23 сентября Ривлин провел консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, 55 депутатов рекомендовали ему поручить формирование правительственной коалиции Нетаньяху, 54 - основному сопернику премьера, лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка по меньшей мере 61 из 120 депутатов однопалатного парламента.

Теги
ИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
Джонсон предложил оппозиции попробовать вынести его правительству вотум недоверия
По словам британского премьера, "если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать"
Читать полностью