США намерены продолжать политику максимального давления на Венесуэлу

ТАСС, 25 сентября. США продолжат свою политику оказания максимального давления на правительство Венесуэлы и призывают другие государства предпринимать аналогичные меры в отношении властей этой страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам проведенной в среду на полях Генассамблеи ООН конференции стран Западного полушария, посвященной ситуации в Венесуэле.

"Соединенные Штаты остаются привержены проведению политики максимального давления с целью ускорения демократической передачи власти в Венесуэле", - отмечается в сообщении. "Мы призываем своих друзей в регионе и все международное сообщество предпринять конкретные действия с целью усиления давления на диктаторский и незаконный режим [Николаса] Мадуро", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как в нем отмечается, лидеры стран Западного полушария, принявшие участие в конференции, которая была организована США, согласились с тем, что "настало время положить конец этой диктатуре [в Венесуэле] и обеспечить демократию в регионе". Соединенные Штаты также призвали другие государства "принять дополнительные меры для того, что привлечь к ответственности режим на Кубе" за его вмешательства в дела Венесуэлы и поддержку нынешних властей этой страны, говорится в заявлении.