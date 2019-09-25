{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2019

США намерены продолжать политику максимального давления на Венесуэлу

В Белом доме призвали международное сообщество к конкретным действиям с целью ускорения демократической передачи власти в Венесуэле

ТАСС, 25 сентября. США продолжат свою политику оказания максимального давления на правительство Венесуэлы и призывают другие государства предпринимать аналогичные меры в отношении властей этой страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам проведенной в среду на полях Генассамблеи ООН конференции стран Западного полушария, посвященной ситуации в Венесуэле.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Соединенные Штаты остаются привержены проведению политики максимального давления с целью ускорения демократической передачи власти в Венесуэле", - отмечается в сообщении. "Мы призываем своих друзей в регионе и все международное сообщество предпринять конкретные действия с целью усиления давления на диктаторский и незаконный режим [Николаса] Мадуро", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как в нем отмечается, лидеры стран Западного полушария, принявшие участие в конференции, которая была организована США, согласились с тем, что "настало время положить конец этой диктатуре [в Венесуэле] и обеспечить демократию в регионе". Соединенные Штаты также призвали другие государства "принять дополнительные меры для того, что привлечь к ответственности режим на Кубе" за его вмешательства в дела Венесуэлы и поддержку нынешних властей этой страны, говорится в заявлении.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаГенассамблея ООН - 2019
Джонсон предложил оппозиции попробовать вынести его правительству вотум недоверия
По словам британского премьера, "если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать"
Читать полностью