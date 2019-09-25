США изучают роль Украины в открытии контрразведывательного расследования против Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти США изучают, какую роль Украина и ряд других стран сыграли в открытии американскими спецслужбами в 2016 году контрразведывательного расследования в отношении президента Дональда Трампа. Об этом говорится в полученном в среду корреспондентом ТАСС письменном заявлении руководителя пресс-службы Министерства юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, Керри Кьюпек.

Как уточняется в этом документе, такую проверку проводит сейчас спецпрокурор Джон Дарем, расследующий обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за Трампом в ходе президентской избирательной кампании 2016 года в США. "Команда министерства юстиции, которую возглавляет Джон Дарем, отдельно изучает масштабы, в которых ряд стран, включая Украину, сыграл роль в контрразведывательном расследовании, направленном на кампанию Трампа во время выборов 2016 года", - отметила Кьюпек.

Кроме того, сообщила она, отдельные украинские граждане уже добровольно дали показания спецпрокурору Дарему. "[Министр юстиции и] генеральный прокурор [США Уильям Барр] еще не контактировал с Украиной в связи с этим расследованием. Однако определенные украинцы, не являющиеся членами правительства, добровольно предоставили информацию Дарему, которую он оценивает", - подчеркнул Кьюпек. Имен этих лиц она не называет.

В заявлении также поясняется, что Барр был извещен о содержании июльского телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским "через несколько недель" после этой беседы. Звонок Трампа Зеленскому состоялся 25 июля.

"Президент [Трамп] не говорил с генеральным прокурором [Барром] о расследовании Украиной чего бы то ни было, относящегося к бывшему вице-президенту [США Джозефу] Байдену или его сыну [Хантеру]. Президент [Трамп] не просил генерального прокурора [Барра] контактировать с Украиной по данному делу или каким-то другим. Генеральный прокурор [Барр] не контактировал с Украиной по данному делу или каким-то иным темам", - заверяет Кьюпек.

По ее словам, не было у Барра контактов по этому вопросу и с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. "Генеральный прокурор не обсуждал это дело или что-то относящееся к Украине с Руди Джулиани", - указывается в заявлении.