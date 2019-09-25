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Reuters: Сенат Конгресса США проголосовал за отмену режима ЧП на южной границе страны

Ранее верхняя и нижняя палаты Конгресса уже голосовали за отмену этого режима, однако президент США наложил на соответствующую резолюцию вето

ТАСС, 25 сентября. Сенат Конгресса США проголосовал в среду за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее верхняя и нижняя палаты Конгресса уже голосовали за отмену режима ЧП на южной границе, однако Трамп наложил на соответствующую резолюцию вето.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на границе США с Мексикой. Как рассказал тогда исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства, по его словам, пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации США полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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