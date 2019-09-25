Зариф: Иран объяснит все аспекты своего плана укрепления безопасности в Персидском заливе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Иран объяснит остальным членам ООН все аспекты своего плана сотрудничества по обеспечению региональной безопасности странами Персидского залива и Ормузского пролива, представленного президентом Хасаном Роухани на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством РФ.

"Я приглашаю все страны, которые напрямую затрагивает ситуация в Персидском заливе, в коалицию надежды", - сказал Роухани. Президент уточнил, что "задачей этого союза будет продвижение мира, стабильности и дружественных отношений между ее членами". По его словам, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН, при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

"Исламская Республика Иран готова установить полноформатный диалог с региональными странами и Объединенными Нациями, чтобы обсудить все аспекты данной инициативы", - отметил Зариф.

"Мы представили план действий, включающий подготовку государств Ормузского сообщества к обсуждению широкого спектра вопросов, затрагивающих безопасность и сотрудничество, включая контроль над вооружениями, контакты между военными и заключение пакта о ненападении. Во-вторых, план предусматривает формирование совместных целевых сил по различным направлениям, включая выработку практических мер по поступательному наращиванию сотрудничества в выявлении на ранней стадии, предотвращении и урегулировании конфликтов, в противодействии обороту наркотиков и торговле людьми, в совместных капиталовложениях в транзит энергоносителей и взаимодействии в кибербезопасности", - рассказал Зариф.

"Государства Ормузского сообщества будут периодически проводить встречи на различном уровне, в том числе на уровне глав государств [и правительств]. Этот формат может предусматривать предпринимательскую или академическую составляющую. Кроме того, ООН на основании резолюции 598987 предложат предоставить необходимую международную поддержку для обеспечения легитимных интересов международного сообщества", - резюмировал глава иранского МИД.

23 сентября Роухани призвал все страны Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 5 августа министр иностранных дел Ирана предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении на фоне снижения доверия к Соединенным Штатам. По убеждению главы МИД, ближневосточным странам пришло время сосредоточиться на решении региональных проблем.