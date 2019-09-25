Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел время [для визита], можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну", - сказал Зеленский Трампу во время встречи в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я постараюсь", - ответил на это президент США. "Я знаю много людей с Украины, они отличные люди <...> Мне кажется, это страна с огромным потенциалом", - добавил Трамп.

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