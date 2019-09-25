{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2019
Обновлено 

Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину

По словам американского президента, это страна "с огромным потенциалом"
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Jonathan Ernst

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел время [для визита], можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну", - сказал Зеленский Трампу во время встречи в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я постараюсь", - ответил на это президент США. "Я знаю много людей с Украины, они отличные люди <...> Мне кажется, это страна с огромным потенциалом", - добавил Трамп.

В новость были внесены изменения (22:31 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
Генассамблея ООН - 2019
Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана
Политики подтвердили тесную дружбу и важность партнерства двух стран
Читать полностью