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Зеленский заявил, что Украина не хочет быть втянутой в избирательный процесс в США

Украина не хочет быть втянутой в избирательный процесс в США - Зеленский.

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Генассамблея ООН - 2019
Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана
Политики подтвердили тесную дружбу и важность партнерства двух стран
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