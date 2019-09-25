Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана

ТАСС, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ в ходе встречи на полях 74-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке подчеркнули важность стратегического партнерства двух стран, а также обсудили проблему Корейского полуострова и ситуацию вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба лидера подтвердили тесную дружбу и важность партнерства США и Японии и договорились продолжать углублять сотрудничество", - отмечается в сообщении. По словам Гидли, Трамп и Абэ "обсудили широкий спектр вопросов, являющихся приоритетами для двух стран, включая ситуации вокруг Ирана и КНДР". "Лидеры также подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества в области безопасности между Соединенными Штатами, Японией и Республикой Корея", - говорится в заявлении.

Гидли также отметил, что во время встречи была заключена новая торговая договоренность между США и Японией, о чем ранее сообщил сам Трамп. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, сейчас две страны ведут работу над тем, чтобы "как можно скорее" заключить всеобъемлющую торговую сделку.