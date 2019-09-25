{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки на встрече с Роухани

Стороны также обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с иранским лидером Хасаном Роухани выразил поддержку сохранения иранской ядерной сделки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе всемирной организации.

"Генсек встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, - сказал он. - Генеральный секретарь подтвердил поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)".

Гутерриш и Роухани также обсудили региональные темы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанГутерриш, АнтониуГенассамблея ООН - 2019
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана
Читать полностью