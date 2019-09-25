Трамп пообещал Зеленскому добиваться от других стран расширения помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал в среду своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что будет добиваться от других стран расширения помощи Украине. Главы двух государств встретились в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Один из вопросов, который мы обсуждали - оказание помощи Соединенными Штатами Украине. - Я думаю, что и остальные страны должны помогать Украине значительно больше, чем сейчас. Германия, Франция, страны Евросоюза должны помогать вам гораздо больше. И я думаю мы вместе поработаем над этим <...> Безусловно, я поговорю с ними", - отметил Трамп.

По его мнению, остальные страны должны "чувствовать себя немного виноватыми", потому что не оказывают помощи Киеву в должной степени. "Вы очень важны для Евросоюза, со стратегической точки зрения очень важны. Я думаю, они должны больше помогать Украине. Они сами об этом знают, они говорили мне об этом", - добавил американский президент.

Он также не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о том, планируют ли Соединенные Штаты расширять военную помощь Украине. "Мы работаем с Украиной и хотим, чтобы и другие страны работали с Украиной. Когда я говорю о работе, я подразумеваю деньги. Они [другие страны] должны предоставлять больше денег, мы предоставили [Украине] очень много денег", - подчеркнул Трамп.

"Я дал вам противотанковые средства, а [бывший] президент [США Барак] Обама направлял вам подушки и простыни. Я вам давал противотанковые средства, многие люди не хотели этого делать, а я сделал", - язвительно заметил Трамп, так и не став давать твердого ответа на вопрос о расширении военной помощи.

Военная помощь Украине

В конце августа американская газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Госдепартамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.