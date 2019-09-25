Власти сирийского Идлиба начали восстановление освобожденного от боевиков Хан-Шейхуна

ХАН-ШЕЙХУН /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Боевики нанесли огромный ущерб Хан-Шейхуну, расположенному в сирийской провинции Идлиб, но власти уже начали восстановление города, который был освобожден войсками примерно месяц назад. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора провинции Мухаммед Саадун.

По его словам, около восьми лет назад, до захвата Хан-Шейхуна террористами, там проживало 65 тыс. человек, а сейчас - с учетом возвращающихся беженцев - только 4 тыс. "Боевики нанесли огромный ущерб городу. Не только инфраструктуре, но и самим жителям", - сказал и.о. губернатора.

Он отметил, что в настоящее время в Хан-Шейхуне проводится работа по восстановлению мирной жизни. "В частности, в южной части города было проведено гуманитарное разминирование. Все взрывоопасные устройства были удалены. В настоящее время сюда возвращаются люди", - сообщил чиновник.

По его словам, властям оказывает всестороннюю поддержку российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. "На данный момент организована доставка продуктов и гуманитарной помощи, идет создание медицинского пункта. Восстанавливаем семь школ, чтобы поскорее начать учебный процесс", - перечислил Саадун. "Так как боевики уничтожили практически всю инфраструктуру, в городе отсутствует водоснабжение, и мы в настоящее время занимаемся его восстановлением. Вместе с администрацией города, сирийской армией и при поддержке российской стороны мы проводим расчистку дорог от взрывоопасных предметов", - сказал он.

И.о. губернатора также сообщил, что в Хан-Шейхун поставляются строительные материалы, чтобы как можно скорее восстановить жилье для возвращающихся беженцев. "Оказывается психологическая помощь детям, которые слишком долго видели ужасы войны", - добавил он.