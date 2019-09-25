Трамп заявил, что не обсуждал с Пелоси возможность остановки процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп не обсуждал со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси возможность прекращения процедуры его импичмента. Об этом американский лидер заявил в среду, беседуя с журналистами на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На прямой вопрос о том, обсуждал ли он с Пелоси во вторник пути выхода из ситуации, складывающейся после инициирования ею процедуры импичмента главы государства, Трамп ответил: "Нет". "Она оказалась в руках левых радикалов. К сожалению, она более не является спикером Палаты представителей", - убежден Трамп.

Позднее он выразил такое же мнение на переговорах с президентом Сальвадора Найибом Букеле. "Нэнси Пелоси оказалась в руках левых радикалов <...> Она поступает в точности так, как они хотят. У многих членов ее фракции теперь сомнения [по поводу того, следовало ли запускать процедуру импичмента]. Они оказались в очень плохом положении", - сказал руководитель американской администрации.

Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией во главе с Пелоси, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.