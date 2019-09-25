Трамп заявил, что Джулиани имеет полное право расследовать на Украине "охоту на ведьм"

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его адвокат Рудольф Джулиани имеет полное право заниматься на Украине выяснением того, как началось расследование приписываемого России вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 год, которое американский лидер называет "охотой на ведьм". Об этом глава Белого дома заявил в среду во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рудольф стремится выяснить, где началась сфабрикованная "охота на ведьм", как она началась", - сказал он, добавив, что "связанная с Россией "охота на ведьм", является полным нонсенсом, фальшивкой СМИ и демократов". "И Рудольф имеет полное право отправиться и выяснить, где все это началось. Другие люди тоже занимаются этим", - отметил Трамп. "Он хороший юрист, он прекрасно понимает, что он делает, и это очень важно", - подчеркнул он.

Трампу также задали вопрос, считает ли он, что сервер с электронными сообщениями бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в настоящий момент находится на территории Украины. "Вы имеете в виду те 30 тыс. электронных сообщений, которые она удалила? Я думаю, вполне вероятно, что они там. Это очень очень хороший вопрос", - заявил американский лидер. "Я думаю, что одно из самых больших преступлений, которые были совершены, это то, что Хиллари Клинтон удалила 33 тыс. электронных сообщений после того, как Конгресс выписал ей повестку", - подчеркнул он.

Как следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским, ставшего поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера, президент США упоминал в нем о возможном нахождении на территории Украины некого сервера, имеющего отношение к американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии (НКДП) во время выборов 2016 года, на которых Хиллари Клинтон была соперницей нынешнего президента США.

"Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что произошло во всей этой ситуации с Украиной, в этой связи говорят о CrowdStrike. Я полагаю, у вас есть один богатый человек... Сервер, говорят, что он на Украине", - заявил Трамп в разговоре с Зеленским. В ответ украинский лидер по собственной инициативе упомянул Рудольфа Джулиани и выразил надежду на то, что "Джулиани сможет отправиться на Украину и сможет провести встречу (с Зеленским - прим. ТАСС), когда прибудет".