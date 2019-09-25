Шеф разведки США опроверг данные о том, что грозил отставкой из-за нажима Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайр категорически опроверг публикацию газеты The Washington Post о том, что грозил уходом в отставку из-за нажима Белого дома.

"Ни в какой момент я не рассматривал возможность ухода в отставку после того, как занял этот пост 16 августа 2019 года", - говорится в обнародованном в среду письменном заявлении Магуайра. Оно было распространено в связи с тем, что газета разместила в своей электронной версии статью, в которой говорилось об угрозе Магуайра подать в отставку якобы из-за давления на него со стороны Белого дома. Как утверждается в этом материале, Белый дом добивался от Магуайра отказа от дачи полноценных показаний Конгрессу США по поводу июльского телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Магуайр официально считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.