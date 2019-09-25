Лидер центристов заявил, что его блок не войдет в правительство под руководством Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц отверг в среду предложение премьер-министра и главы партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху по формированию правительства единства. Соответствующее заявление Ганц опубликовал в Facebook.

"Кахоль-Лаван" не будет входить в правительство, в отношении руководителя которого выдвигаются серьезные обвинения", - написал Ганц. Он также указал, что представители "Ликуд" заявили на коалиционных переговорах, что выступают не от имени партии, а от всего блока правых и ультраортодоксальных партий в 55 депутатов, которые поддерживают Нетаньяху. "Такой состав не позволяет вести переговоры о создании широкого правительства", - указал Ганц.

Ранее в среду президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 17 сентября. Премьер, которому теперь за 42 дня необходимо заручиться поддержкой 61 из 120 депутатов Кнессета 22-го созыва для формирования устойчивого правительства, уже в ответном слове выступил за формирование широкого единства вместе с "Кахоль-Лаван".

22 и 23 сентября Ривлин провел консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, 55 депутатов рекомендовали ему назначить премьером Нетаньяху, 54 - Ганца, но ни у того, ни у другого нет в 120-местном парламенте большинства в 61 голос для устойчивого правительства. Восемь мест в Кнессете получила партия "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана, который выступает за правительство единства и отказывается присоединяться как к правому кабинету Нетаньяху из-за участия в нем ультраортодоксальных партий, так и к возможной центристской коалиции Ганца, так как ее будут поддерживать 10 из 13 депутатов "Объединенного арабского списка".

По закону, если Нетаньяху не удастся в отведенный срок сформировать коалицию, это право перейдет к Ганцу, у которого будет на создание правительства 28 дней. В случае, если задача окажется не по плечу и ему, две недели могут быть предоставлены третьему кандидату, если за это выступит 61 депутат парламента. В случае неудачи в формировании кабинета через 90 дней после завершения всех попыток Израиль пойдет уже на вторые повторные выборы, а участки для голосования в стране откроются в третий раз за 12 месяцев.

Досудебные слушания

В мае 2019 года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит назначил на 2 октября начало досудебных слушаний по делам о коррупции и злоупотреблениях с участием премьер-министра Нетаньяху. В начале 2019 года Мандельблит заявил о намерении принять рекомендации полиции по выдвижению обвинений против главы кабинета по трем делам, но, по закону, перед этим должны быть проведены обязательные предварительные досудебные слушания, где премьеру будет предоставлена возможность переубедить генпрокурора.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвигаемые против него обвинения.