Трамп на встрече с Зеленским пошутил, что они сделали друг друга более знаменитыми

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что они с его украинским коллегой Владимиром Зеленским сделали друг друга более знаменитыми.

"Он сделал меня более знаменитым, я сделал его более знаменитым", - шутливо заметил Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора двух лидеров, в конченом итоге он стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают политические оппоненты президента США, американский лидер во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало крупный скандал в Вашингтоне. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремится заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Ранее в среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора, после чего Минюст заявил, что не усматривает в нем нарушений законодательства.