Зеленский ожидал, что США опубликуют лишь свою часть разговора между президентами

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагал, что американская сторона обнародует лишь свою часть его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь совсем, - заявил Зеленский журналистам после встречи с Трампом. - Я просто думал, что они опубликуют свою часть".

Зеленский также подчеркнул, что не хочет, чтобы Украина была вовлечена в выборы другой страны.

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована Белым домом в среду.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией во главе с Пелоси, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, поводом для чего послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.