Трамп: Зеленскому угрожали представители Демократической, а не Республиканской партии США

"Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались политической угрозой заставить нового президента... делать то, чего они хотели. Они ему угрожали <...> Это то, в чем они обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп напомнил, что ряд сенаторов от демократической партии в последнее время оказывали давление на Зеленского.

"В мае [телекомпания] CNN сообщала, что сенаторы Роберт Менендес, Дик Дурбин и Патрик Лихи [все трое - демократы] написали письмо генпрокурору Украины, в котором выразили обеспокоенность в связи с закрытием четырех расследований, которые, по их словам, были особенно важны. В письме они подразумевали, что их поддержка в вопросе оказания Соединенными Штатами помощи Украине поставлена на карту", - пояснил американский лидер. "Сенатор Крис Мерфи [также демократ] буквально угрожал президенту Украины, что у него не будет поддержки демократов в Конгрессе, если он не будет делать все правильно", - продолжил глава Белого дома.