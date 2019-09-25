Трамп готов обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности обнародовать стенограмму и первого своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам его участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все дело в том, я подумал о том, насколько фейковой является эта новость, - заявил он. - Я и другую запись опубликую, если это важно для вас". По словам Трампа, его "не подталкивали к тому, чтобы опубликовать транскрипт", но при этом он заметил, что ему самому "не нравится сама идея публикации транскриптов, поскольку когда президент, премьер-министр, король или королева звонят президенту США и они вдруг узнают, что их высказывания стали доступны для лживых СМИ, то они выглядят нелепо". "Так дела не делаются, необходимо, чтобы собеседники чувствовали себя комфортно", - добавил он.

"Мы обсуждали этот вопрос с украинской стороной, и нам было сказано, что это был очень интересный телефонный разговор, и вы можете публиковать все, что хотите", - сообщил Трамп.

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована Белым домом в среду.

Прозрачность беседы

Трамп заявил о том, что проинформировал лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти о том, что Белый дом поддерживает прозрачность в вопросе рассмотрения жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на содержание телефонного разговора американского лидера с Зеленским, но требует такой же прозрачности от демократов и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я проинформировал Кевина Маккарти и всех республиканцев в Палате представителей, что я полностью поддерживаю прозрачность в отношении данных, которые предоставил так называемый информатор, но я также настаиваю на прозрачности со стороны Джозефа Байдена и его сына в отношении миллионов долларов, которые они быстро и без труда получили на Украине и в Китае. Кроме того, я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и попытались заставить нового президента совершать действия, которых они от него хотели, используя политические угрозы", - заявил он.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, поводом для чего послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.