Трамп приостановил разрешение на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга, а также их семьям, в рамках борьбы с коррупцией. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С целью борьбы с коррупцией со стороны диктаторских режимов Венесуэлы и Ирана сегодня [в среду] я подписал указ, приостанавливающий разрешение на въезд в США представителей режима высокого ранга и их семей", - отметил президент. Он не стал приводить дополнительных подробностей своего указа.

В опубликованном в среду Белым домом президентском постановлении говорится о том, что США запрещают въезд на свою территорию членам венесуэльского правительства высокого ранга, а также их семьям. "Я пришел к выводу, что в интересах Соединенных Штатов принять меры с целью ограничить и приостановить [разрешение на] въезд в Соединенные Штаты, в статусе иммигрантов или неиммигрантов, членам режима [венесуэльского лидера] Николаса Мадуро высокого ранга и тех... кто разрабатывает, осуществляет или получает выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтами Венесуэлы, либо препятствуют восстановлению конституционного правительства в Венесуэле", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что запрет на въезд в Соединенные Штаты не распространяется на тех, кто "прекратил эти действия и кто предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь сделать Венесуэлу вновь эффективно работающей, демократической страной".

Кроме того, американские власти вводят ограничения на въезд в США для "должностных лиц правительства Ирана высокого ранга" и их семей.

Вопросами осуществления данного указа будет заниматься Госдепартамент вместе с Министерством внутренней безопасности США. В документе говорится, что постановление будет оставаться в силе, пока госсекретарь не определит, что в нем нет больше необходимости.