Мадуро высоко оценил итоги своего визита в Россию

ТАСС, 26 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро счел успешным свой визит в Россию и высоко оценил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом лидер Боливарианской Республики сообщил в своем Twitter в видеообращении с Красной площади.

"Мы утвердили с президентом Путиным стратегический план сотрудничества, - сказал Мадуро. - Я уезжаю из Москвы счастливым, потому что мы утвердили путь, путь, начало которому положил команданте Чавес, путь, который приносит великие результаты. Спасибо, Россия, спасибо, президент Путин!". Более подробной информации об итогах переговоров глава южноамериканской страны не привел.

Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами.