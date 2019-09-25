СМИ: саудовский кронпринц обсудил с Эспером отправку войск США в королевство

ТАСС, 26 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером обсудил договоренность об отправке американских войск в королевство после совершенных 14 сентября на саудовские нефтяные объекты атак. Об этом в среду сообщило Саудовское агентство печати (САП).

Эспер указал, что Соединенные Штаты сделают все возможное для того, чтобы защитить Саудовскую Аравию. "Дестабилизирующая ситуацию в регионе политика Ирана должна быть обуздана", - заключил глава Минобороны США.

Саудовский кронпринц, в свою очередь, отметил, что нападения на НПЗ Saudi Aramco "стали опасной эскалацией для всего мирового сообщества, на которую нужно твердо ответить для того, чтобы сохранить мир и стабильность во всем мире".

20 сентября глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.