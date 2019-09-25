Помпео: США убедили партнеров в Европе в бесперспективности ядерной сделки с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам удалось убедить своих партнеров в Европе в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не сработает и не принесет мир на Ближний Восток из-за действий Ирана. Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел телеканал Fox News .

Госсекретарь охарактеризовал как "продуктивные" три дня, в ходе которых США обсуждали со своими европейскими партнерами ситуацию с дальнейшим выполнением СВПД. "Мы видим, как европейцы формируют позицию в связи с недавними атаками в Саудовской Аравии, мы разъясняем, что это совершил Иран. Теперь они встали на нашу сторону и заявляют, что СВПД в его нынешнем формате не сработает, не решит мировые проблемы и не создаст стабильность на Ближнем Востоке", - пояснил Помпео.

По словам госсекретаря, делегация США также провела насыщенные встречи с союзниками на Ближнем Востоке. "Мы говорили, что хотим мирного урегулирования с Исламской Республикой Иран и надеемся на то, что так и будет. В конце концов, решать - Ирану", - утверждал Помпео. С его точки зрения, делегации США "удалось добиться значительного прогресса" за последние три дня сессии Генассамблеи ООН в консолидации стран мира по иранскому вопросу.

Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия в 2015 году выработали СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этому сокращения своих обязательств.