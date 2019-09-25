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Абэ считает, что йеменские хуситы не могли в одиночку атаковать объекты Саудовской Аравии

Японский премьер осудил этот террористический акт

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что йеменские мятежники-хуситы не могли в одиночку осуществить атаку на объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, об этом он заявил в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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По словам Абэ, "сложно [представить], что это были только они". Лидеры двух стран осудили этот террористический акт и подтвердили необходимость тесного сотрудничества между Токио и Вашингтоном в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Абэ и Трамп обсудили проблему КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, японский премьер отметил, что недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет малой дальности "нарушают резолюции Совбеза ООН".

Теги
ЯпонияСШАСаудовская АравияАбэ, СиндзоТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi AramcoГенассамблея ООН - 2019
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