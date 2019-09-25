Джонсон не станет просить об отсрочке Brexit, даже если будет обязан это сделать по закону

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать. Это подтвердил в среду вечером сам глава британского правительства, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента.

"Не буду", - сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли он обращаться к ЕС с просьбой отложить Brexit на три месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить с Брюсселем новую сделку об условиях выхода Великобритании из состава ЕС или получить разрешение парламента на осуществление Brexit без сделки.

При этом закон, вступивший в силу 9 сентября, обязывает его сделать именно это, если два вышеупомянутых условия не будут выполнены. Законопроект, внесенный в Палату общин депутатом-лейбористом Хилари Бенном и утвержденный в рекордно короткие сроки, призван не допустить возможности Brexit без сделки, который чреват долгосрочными негативными последствиями для британской экономики. В ходе того же заседания парламента Джонсон неоднократно повторял, что намерен соблюдать принятый закон, но при этом он также твердо настаивает на том, что страна покинет ЕС не позднее 31 октября - со сделкой или без нее. Сам премьер не поясняет свою позицию, отмечая лишь, что рассчитывает заключить сделку с ЕС в установленный срок, однако ранее члены его кабинета намекали на то, что правительство попытается найти лазейку, которая позволит обойти действие закона, если это понадобится.

Противники Джонсона, со своей стороны, неоднократно заявляли о том, что подадут на премьера и правительство в суд, если закон Бенна будет нарушен. Если же глава правительства откажется выполнять постановление суда, то это может грозить ему тюрьмой. Во вторник правительство Джонсона уже потерпело поражение в Верховном суде Соединенного Королевства, который постановил, что решение кабмина приостановить работу парламента на пять недель в преддверии Brexit было незаконным. На следующий день после оглашения судебного решения депутаты Палаты общин собрались на первое за две недели заседание и почти три часа ожесточенно критиковали премьера, отвечавшего на вопросы и выпады законодателей.

В четверг правительство Джонсона намерено выступить с инициативой о новой приостановке работы парламента - на этот раз рассчитанной всего на несколько дней. Выступая после Джонсона, лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство предложит отправить депутатов на короткие каникулы в связи с проведением ежегодной конференции правящей Консервативной партии. Съезд тори будет проходить в Манчестере с 29 сентября по 2 октября.